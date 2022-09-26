Düzce ve bölgesine şifa dağıtan Düzce Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği ekibi, 100’üncü açık kalp ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi.

Düzce ve bölgesine şifa dağıtan Düzce Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği ekibi, 100’üncü açık kalp ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi.

Güçlenen akademik kadrosu ve ileri teknolojik donanımıyla haftanın 7 günü erişkin kalp ameliyatları gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, 100’üncü açık kalp ameliyatını da başarıyla sonuçlandırdı. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İhsan Sami Uyar, Dr. Melih Bal ve Dr. Gökhan Tanrısever’in başında olduğu sağlık ekibi, bölge genelinde referans merkezi haline geldi. Başarının bir ekip işi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Uyar, tüm ekip arkadaşlarına ve desteklerini esirgemeyen idarecilere teşekkür etti.

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’ne birçok çevre ilden hastanın tedavi olmak için geldiğini dile getiren İhsan Sami Uyar; “Kliniğimizde koroner bypass, kalp kapak ameliyatları, konjenital kalp hastalıkları, karotis arter darlıkları, aort diseksiyonları, her türlü damar ameliyatı, lazerle varis gibi kalp ve damar cerrahisine dair dünyada yapılabilen bütün uygulamaları yapılabiliyoruz” diye konuştu.

Deneyimli bir ekip tarafından yürütülen modern cerrahi uygulamaları ile Düzce ve bölgesine hizmet verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Uyar, klinikte bir yılda 700’e yakın operasyon gerçekleştirdiklerine işaret etti. Dünya ortalamalarının altında bir mortaliteye (ölüm oranı) sahip olduklarını vurgulayan Prof. Dr. İhsan Sami Uyar, “Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği ekibi, bir yılda gerçekleştirilen komplike operasyonlar ile Düzce’de birçok ilklere imza attı. Kardiyoloji, anestezi ve yoğun bakım uzmanları ile uyum ve koordinasyon eşliğinde hizmet veren klinik, çevre illerden çok sayıda hasta kabul ederek bölgesinde referans merkezi haline geldi” şeklinde açıklamasını tamamladı.