DÜZCE(İHA) – Düzce’de Kurban Bayramı boyunca 100 bin yolcu ücretsiz seyahat etti.

Düzce Belediyesi Kurban Bayramı boyunca Ulaşım A.Ş. bünyesinde hizmet veren şehir içi otobüs hizmetlerini ücretsiz sağlamıştı. Bayram tatili sonunda Kurban Bayramı’nda 3 gün boyunca taşınan yolcu sayısı da açıklandı. Günlük ortalama yolcu sayısına yakın olduğu belirlenen verilere göre bayram süresince 3 gün için sağlanan hizmetten 100 bin Düzceli faydalandı.

Başkan Faruk Özlü’nün talimatıyla başlatılan ücretsiz ulaşım sistemini kullanan vatandaşlar sağlanan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.