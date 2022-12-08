Karabük’te kendisini telefonda polis olarak tanıtan dolandırıcıya para göndermeye çalışan kişi, banka görevlilerinin dikkati sayesinde 100 bin lira dolandırılmaktan kurtuldu.

Karabük’te kendisini telefonda polis olarak tanıtan dolandırıcıya para göndermeye çalışan kişi, banka görevlilerinin dikkati sayesinde 100 bin lira dolandırılmaktan kurtuldu.

Oto yıkama işinde çalışan İlhan Ercan’ı cep telefonundan arayarak kendini polis olarak tanıtan bir şüpheli, banka bilgilerinin çalındığını ve üzerine hat çıkartıldığını belirterek, verdiği hesap numarasına para yatırmasını istedi. Ercan, bir banka şubesine giderek çektiği 100 bin liralık krediyi söz konusu hesaba yatırmak istedi. Ercan’ın hareketlerinden şüphelenen banka görevlisi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Ercan’ın bütün hesaplarına bloke koydurtarak dolandırılmasını engellerken, banka hesap ve telefon numarasından yola çıkarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin kendisini polis olarak tanıttığını ve bilgilerinin çalındığını belirterek kredi çekmesini istediğini ifade eden İlhan Ercan, “Polis diye güvendim onlara. Bankaya yönlendirdiler beni. 100 bin lira kredi çektirdiler. Ondan sonra ’Bekleyin, haber vereceğim’ dedi. Bankaya gidip verdikleri numaraya parayı yatırmamı istediler” dedi.

Ercan, parayı yatırırken güvenlik görevlilerinin durumdan şüphelendiğini ve polise haber verdiğini aktardı.

Güvenlik görevlisi Volkan Dereli ise, vatandaşın dolandırıldığını tedirginliğinden anladıklarını kaydederek şunları söyledi:

“Kulak misafirliğinde bulundum. Kredi başvurusunda bulundu ve onaylandı. Özel Güvenlik Şubesinin vermiş olduğu Kaan uygulaması var. Şahsın hareketlerinden şüphelendim. Emniyet birimlerine yönlendirdim. Onlar da vatandaşın dolandırıldığını anladılar. Kendisine bir zarar gelmeden hadiseyi önlemiş olduk.”