Sivas Medicana Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Celal Alandağ, Türkiye’de her 100 bin kişiden 200’ünde kanser hastalığı görüldüğünü söyledi.

Son yıllarda daha fazla yayılan kanser hastalığı, birçok farklı şekilde kendisini gösterebiliyor. Kadın ve erkeklerde farklı çeşitlerde görülebilen kanser, tedavisinde geç kalındığında ölüme neden oluyor. Genetik yatkınlık, yanlış beslenme, çevresel faktörler, stres ve hareketsiz yaşam nedeniyle ortaya çıkabilen kanser rahatsızlığı, son yıllarda arttı. Erken teşhis edildiğinde tedavi başarısının gösterilebildiği kanser ile ilgili açıklama yapan Sivas Medicana Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Celal Alandağ, kanser çeşitleri ile ilgili bilgiler verdi.

"Türkiye’de 100 bin kişiden 200 kişi kansere yakalanıyor"

Kanserin halk arasında kötü huylu tümör olarak bilindiğini ifade eden Doç. Dr. Celal Alandağ, "Kanser sağlıklı dokuların kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve başka dokulara da yayılması sonucu meydana gelen bir hastalıktır. Bütün kanser türlerinde genel olarak bir artış görüyoruz. Şu anda Türkiye’de 100 bin kişiden 200 kişi kansere yakalanıyor. Kanser hastalığının erkeklerde ve kadınlarda dağılımı farklı. Erkeklerde özellikle akciğer kanseri, prostat kanseri ve kolon kanseri görülürken, kadınlar da meme kanseri ve tiroit kanseri çok sık rastladığımız kanser türleri ancak son zamanlarda sigara kullanımının artmasıyla birlikte de kadınlarda akciğer kanseri sıkça rastladığımız vakalar arasında. Beslenme, yaşam tarzı kanserle ve kansere yakalanma ile ilişkili" dedi.

"Erken tanı alan hastalarda tamamen iyileşme ihtimali oldukça yüksek"

Hastalığın tedavisi ile ilgili de bilgiler veren Doç. Dr. Alandağ, "Önlenebilir sebepler arasında ilk akla gelen sigara tüketimini bırakmak. Bunun dışında da az bilinen bir gerçek HPV virüsü ilişkili kanserler. Özelliklede kadınlarda serviks ve baş boyun kanserlerine neden olabiliyor. Bu cinsel yollarla bulaşan bir virüs erkeklerde genellikle çok ciddi bir hastalığa sebep olmazken kadınlarda serviks kanseri oranlarını arttırıyor. Kanser taramaları yapılıyor ancak halen yeteri kadar bilinç oluşmuş değil. Kişinin bütün bu kurallara uyduğu zamanda kansere yakalanma ihtimali var ancak bunların sayısı oldukça az. Kanser tanısı alan kişiler çok ciddi bir şekilde umutsuzluğa yakalanıyor. Son dönemlerde tıpta çok ciddi gelişmeler yaşandı halen de kanserle alakalı birçok ilaç geliştiriliyor. Bütün hastalarımız bizim tedavilerimizden faydalanıyor ve yarısından fazlası da tamamen iyileşiyor. Özellikle tanının evresi çok önemli. Erken tanı alan hastalarda tamamen iyileşme ihtimali oldukça yüksek" dedi.