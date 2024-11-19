Kocaeli’de yüzde 75 hibeli yem bitkisi tohumlarını teslim alan çiftçiler, tarlalarının yolunu tutarak, tohumları toprakla buluşturuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği "Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi" yüzleri güldürüyor. Bu yıl sonbahar döneminde çiftçilere yüzde 75 hibeli tohum desteği sunan projede ürünlerini teslim alan çiftiler, tarlalarının yolunu tutarak, tohumları toprakla buluşturuyor. Kocaeli’nin verimli topraklarında çiftçinin yanında olan Büyükşehir, son 5 yılda yaklaşık 1 milyar TL değerinde 80 destekleme projesini hayata geçirdi.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen proje kapsamında, talep eden 3 bin 323 çiftçiye yüzde 75 hibeli arpa, süt otu ve yem bezelyesinden oluşan bin 450 ton tohum desteği sağladı. Ürünlerini teslim alan çiftçiler, traktörleriyle tarlalarının yolunu tutarak, tohumları toprakla buluşturdu. Yapılan bu destekleme ile Kocaeli’de 100 bin dekar tarım arazisi desteklenmiş oldu.

Uzun yıllar çiftçilik yapan Hikmet Öztürk, Büyükşehir’in arpa ve mısır tohumu desteğinden yararlandığını belirterek, "Daha önce de mazot, gübre, buğday ve mısır tohumu almıştım. Büyükşehir Belediyemizin verdiği tohumlar çok değerli ve yüksek verim alıyoruz. Başkanımızdan Allah razı olsun. Bu sayede çiftçilik yapmaya ve üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Kartepe ilçesinden Alibey Koyun ise "Arpa ekimi yapıyoruz. Tahir Büyükakın Başkanımız zaten her zaman çiftçinin yanında. Bu desteklerin devamını diliyoruz. Ben 100 dönüm tarla ekiyorum. Gübreler ve tohumlar kaliteli. Yüzde 30 daha yüksek verim alıyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.