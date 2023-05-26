Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü "Kadın Eliyle Yerli ve Milli Çeşitlerin Yaygınlaştırılması" projesi çerçevesinde Bilecik merkez ve Söğüt’e bağlı Geçitli Köyü’nde fide dağıtım programı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Araştırma Enstitülerince yıllardır yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilen yerli ve milli sebze çeşitleri Bakanlığımızın yüzde 75 hibe desteği ile 100 bin adet Söğüt Geçitli Köyündeki kadın çiftçilere ve muhtarlara fide dağıtımı yapıldı. Bu proje ile hem yerli ve milli sebze çeşitlerinin tanıtımı hem de kadın çiftçilerin üretime kazandırılması planlanmakta.Programa; Bilecik Vali Vekili Akgün Corav, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, il genel meclis üyeleri il ve ilçe protokolü ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.