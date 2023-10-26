DÜZCE(İHA) – Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri dahilinde Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayatı için 100 adet meyve fidanı dikti.

Cumhuriyet’in ilanının 100. yılı tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları dahilinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri ilin muhtelif alanlarında 100 adet yabani meyve fidanı dikti. Milli servet yaban hayatı çeşitliliğinin yüzyıllarca yaşaması için çalışmaların devam edeceği bildirildi.