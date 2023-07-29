10 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan ve 4 yıldır diyaliz hastası olan 43 yaşındaki Nail Tuncer, Bursa Şehir Hastanesi’nde bekleme listesine girdikten 6 ay sonra böbrek nakli olarak sağlığına kavuştu.

Kadavradan donör çıkarımında Türkiye liderliğini elinde bulunduran Bursa Şehir Hastanesi, yıllarca organ bekleyen hastalara da umut oluyor. Bursa Şehir Hastanesi’nden organ nakil sırasına giren hastalar, normal bekleme süresinin çok altında nakil olma şansı elde ediyor. Bu duruma son örnek Bursa’da yaşayan 43 yaşındaki Nail Tuncer oldu. 10 yıldır böbrek yetmezliği ile mücadele eden Tuncer, hastalığının kötüye gitmesi üzerine son 4 yılda diyalize bağlı yaşamaya başladı. Bu süreçte başka bir hastaneden organ nakil listesine kayıt olan Tuncer, nakil sırasının gelmemesi üzerine geçtiğimiz Ocak ayında hizmete giren Bursa Şehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi’ne başvurdu. Burada yapılan değerlendirme sonucunda nakil listesine alınan Tuncer, birkaç ay bekledikten sonra böbrek nakli olarak hayata tutundu.

Organ Nakli Merkezi’nde hizmete girdiği Ocak ayından itibaren üçüncü nakli gerçekleştirdiklerinin bilgisini veren Bursa Şehir Hastanesi’nde görevli Nefrolog Doç. Dr. Yavuz Ayar, “6 aylık süreçte gurur verici bir olay. Çünkü bekleme listesine bakacak olursak dünya genelinde 3, 5 yıl bekleme süreci hastalar için çok sancılı geçmekte. Yeni kayıt yaptırdıktan sonra 6 ay içinde böbreğin çıkması hastalar için umut verici, hastanemiz için gurur verici. Bu süreçte tabi ki özellikle çalışan personelimiz açısından herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Hastalarımızı davet ediyoruz"

Bursa Şehir Hastanesi’nin, Türkiye genelinde en fazla kadavra çıkaran hastane olduğunu, 200’ün üzerinde yoğun bakım yatağının bulunduğunu ve organ bekleyen hastalar için de hastanenin bir umuda dönüştüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Ayar, “Bizler de özellikle böbrek bekleyen hastalarımızı davet ediyoruz. Organ nakli ünitesi olarak eylül ya da ekim ayı gibi canlı nakile başlayacağız” şeklinde konuştu.

10 yıldır böbrek yetmezliği ile mücadele ettiğini söyleyen hasta Nail Tuncer ise, “6 senesi böbrek yetmezliği 4 senesi de diyalizle geçti. Kaydım başka bir hastanedeydi. Burada nakil yaptığını duydum başvurdum. İlk 6 ayda kadavradan çağrıldık. Donör uymadığı için başka yere gitti. İkinci kadavrada ilk 6 ay içinde naklimizi olduk. Hocalarımız bizi çok iyi yönlendirdiler. Bize çok yardımcı oldular bu süreçte bize lazım olan da moraldi” ifadelerini kullandı.