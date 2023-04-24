Muğla’nın Marmaris ilçesinde her 23 Nisan’da 105 sokağı bayram yerine dönüştüren Salih Yazgan ve Ender Türkkan bu yıl da geleneği bozmadı. Yazgan, imece usulü her yıl sayısını katlanarak arttırdığı binlerce bayrakla sokağı ve Hasan Işık Caddesi’ni kırmızı-beyaza boyadı, Atatürk posterleriyle donattı.

Salih Yazgan’ın düzenlediği ve her yıl binlerce kişinin katıldığı 105. Sokak’taki 23 Nisan kutlamalarının 10.’su saat 13.30 başladı. İki saat süren etkinliğe sokağa kortej halinde, 10. Yıl Marşı eşliğinde giren motosikletliler kutlamalara renk kattı. Marşlar, çocuk şarkıları çalındı. Kalabalık marşlara eşlik ederken, bazılarının duygulanıp, gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Dans edip doyasıya eğlenen küçüklere yiyecek ve içecek ikram edildi. Yüzlerce kişi gördükleri manzaranın binlerce fotoğrafını çekti, görüntüledi, çok sayıda kişi de sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Çevredekilerin, turistlerin de büyük ilgi gösterdiği programı Hasan Işık Caddesi’nden geçen araçların içindekiler de görüntülemek isteyince zaman zaman trafik durdu.

105 Sokağın mimarı olmasının yanı sıra çalışkanlığı sevimliliği ve cana yakınlığıyla da tanınan Yazgan, sokaktakilere seslenirken şöyle konuştu: "Bu yıl onuncusunu düzenlediğimiz Türkiye’de bir ilk olan kutlamalarımıza destek veren herkese teşekkür ederim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk iyi ki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hediye etmiş."

Programın sonuna doğru, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay sokağa geldi, çocukların bayramlarını kutladı. Küçüklerde etrafında sevgi yumağı oluşturduğu Başkan Oktay’la bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.