Samsun’da öğretim üyeleri ve öğrenciler 10 yılda topladıkları 200 bin böcekle "Böcek Koleksiyonu" yaptı. Akademisyen ve öğrenciler böcekleri müzede sergilemek istiyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından, Türkiye’nin bütün bölgelerinden uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda 200 bin adet böcek toplandı. Arıdan çekirgeye, akrepten çıyana kadar çevreden toplanan böcekler ve akrabaları Bitki Koruma Bölümü’nde bulunan özel bir odada kutular içinde muhafaza ediliyor. Böcekleri görmek için veya araştırma yapmak için çok sayıda öğrencinin geldiğini belirten Doç. Dr. İslam Saruhan, böcekleri bir müze ortamında sergilemek istediklerini söyledi.

"Müze haline getirilip halka açılmalı"

Böcek koleksiyonu hakkında bilgi veren Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İslam Saruhan, "Bu koleksiyonu oluştururken öğrencilerimizden destek alıyoruz. Biz kendi çalışmalarımız sonucunda elde ettiğimiz böcekleri bu koleksiyonumuza dahil edip burada depoluyoruz. Bu koleksiyonda yaklaşık 200 bin adet böcek vardır. Ama tür, familya bazında kaç tür olduğunun çalışmasını henüz yapmadık. Koleksiyonun elbette bakımı çok zordur. Böcekleri saklarken en büyük düşmanımız yine böcekler oluyor. Şu anda böceklerimize oldukça zarar veriyorlar ve biz de bunu önlemeye çalışıyoruz. Bir asistan arkadaşımız burada görevli ve ciddi mesai harcıyor. Amacımız buradaki koleksiyonu müze haline getirmek. Buraya çok sayıda ilköğretimlerden ve anaokullarından öğrenci geliyor. Her birini ayrıntılı şekilde buraya almamız mümkün değil. Çünkü bu böcekler en ufak dokunuşta zarar görebiliyor. O yüzden müze haline getirilip halka açılması gerekiyor. Bize gelen öğrencilere kendi hazırladığımız kutularla bu böcekleri gösteriyoruz ve çok memnun ayrılıyorlar. Koleksiyonumuz şu anda daha çok böcek türlerinden oluşuyor. Burada sadece zararlı böceklerin koleksiyonunu yapmıyoruz. Zararlı zararsız, faydalı faydasız bütün böcekleri burada topluyoruz. Böcek olmayıp böceklerle akraba olan akrep, örümcek, kırkayak, çıyan, gibi hayvanları da bir yandan topluyoruz. Ancak koleksiyonumuzun büyük bir kısmını böcekler oluşturuyor. Bunlar da tahminimce 100 civarında familyadan oluşuyorlar. Toplamda ise 200 bin civarında böceğimiz burada bulunuyor" diye konuştu.

"Özel kutularda saklanıyor"

Koleksiyonun oluşma aşamalarını anlatan Saruhan, "Biz öğrencilerimize böcekleri nasıl toplanıp muhafaza edeceklerini anlatıyoruz. Onlar da böceklerini böyle kutularda bizim koleksiyonumuza getiriyorlar. Bu böcekler bize geldikten sonra asistan arkadaşlarımız ile birlikte onları familya familya gruplandırarak buradaki dolaplara yerleştiriyoruz. Kendi özel böcek kutularımız vardır. Kendi çalışmalarımız ile elde ettiğimiz böcekleri bu özel kutularımızda saklayabiliyoruz. Böylece koleksiyonumuzu oluşturuyoruz" şeklinde konuştu.