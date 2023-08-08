Sivas’ta yaklaşık 10 yılın ardından karaleylek ailesi görüldü. Kayalık araziyi yuva seçen karaleylek ailesi dron ile havadan görüntülendi.

Halk dilinde Çeltik Kargası olarak bilinen Karaleylek, 10 yılın ardından Sivas’ta yeniden görüldü. Diğer leyleklerin aksine şehirlerden uzak yerleşim alanlarını tercih eden Karaleylekler, Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Bakırcıoğlu köyünde görüldü.

Siyah ince bacakları ve siyah beyaz renkli gövdeleri ile dikkat çeken karaleylekler, dron ile havadan görüntülendi. Biri yetişkin olmak üzere toplam 3 adet Karaleylek, diğer leyleklerin aksine kayalık arazileri yuva olarak seçiyor.

Yıldızeli ilçesine bağlı Bakırcıoğlu köyünde yaşayan Veysel Koç, yaklaşık 10 yıldır görmediğini ifade ederek, “Çocukluğumuzdan bu yana her sene gelip yuva yapıyorlardı. 1 veya iki tane görülüyordu. 10 sene gelmediler. Bu sene de ben yeni görüyorum. Şu an yavruları var. Yumurta da olabilir” diye konuştu.