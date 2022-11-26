Bursa’da yaşayan işitme engelli 10 yaşındaki Muhammet Enes Tutar, ilk kez konuştu ve ilk sözleri "anne" oldu. Çocuğunun sesini ilk kez duyan Elan Tutar anne sözcükleri oğlunun dilinden dökülünce mutluluktan uçtu. .

Bursa’da yaşayan işitme engelli 10 yaşındaki Muhammet Enes Tutar, ilk kez konuştu ve ilk sözleri "anne" oldu. Çocuğunun sesini ilk kez duyan Elan Tutar anne sözcükleri oğlunun dilinden dökülünce mutluluktan uçtu. .

36 yaşındaki Elvan Tutar’ın 4 çocuğundan 3’ncüsü olan 10 yaşındaki çocuğu Muhammet Enes Tutar, işitme engelli olarak dünyaya geldi. Bu zamana kadar hiç konuşmayan çocuk için ailesi umudunu kaybetmeye başladı.

Çocuklarını işaret dili eğitimine gönderen aile bu esnada İşaret Dili Eğitmeni Emine Biçim ile tanıştı. İlk eğitimine annesiyle birlikte giden Muhammet Enes Tutar, Emine Biçim tarafından verilen 5 seanslık eğitimle ilk sözünü ağzından çıkarttı. İlk kez konunuşan çocuğun ilk sözü ise ’anne’ oldu. Annesi Elan Tutar, bu anlara şahit olarak büyük mutluluk yaşadı.

10 yıldır konuşmayan çocuğunun ilk sözünün anne olduğunu ifade eden Elvan Tutar, "Çocuğum 10 yıldır işitme engelli. Bu süreci sürekli hastanelerde geçirdik. "Yeter ki çocuğum konuşsun" diye hastanelerde gezdik. Biz çocuğumuzun konuşamayacağını düşünerek ümidimizi kaybetmeye başlamıştık. Onu işaret dili eğitimi alması için işaret dili eğitimine göndermiştik. Sonra Emine Biçim hocayla tanıştık. 10 yıldır hiç konuşmayan çocuğum Emine Hoca’mın verdiği eğitimler sayesinde ilk kez konuştu ve ilk sözü anne oldu. Çok büyük mutluluk yaşadım. İnşallah devamı gelir" dedi.

Öğrencisi Enes’in ilk kez "anne" dediğini belirten İşaret Dili Eğitmeni Emine Biçim, "Kendisi işitme engelli. Duymayan insanın konuşması ve harfleri çıkartması çok zor. Ailesi Enes’i bana matematik öğrenmesi ve biraz işaret dili öğrenmesi için getirmişti. Ben Elvan Hanım’ın "anne" demesine hasret olduğunu çok iyi biliyorum. Beşinci dersimizde ben Enes’e "anne" dedirtmeyi başardım. Bu ana annesi de şahitlik etti ve çok mutlu oldu. Bundan sonraki hedefimiz diğer cümleleri telaffuz etmesini sağlamak" şeklinde konuştu.

Öğretmen Emine Biçim anne sözcüğünden sonra şimdi de Muhammet Enes’e "baba" sözcüğünü söyletebilmeyi hedefliyor. Enes’in ilerleyen süreçlerde eğitimle konuşmayı daha rahat yapabilmesi planlanıyor.

Muhammet Enes’in 3 kız kardeşi olduğu onların ise konuşup duyma problemi yaşamadığı öğrenildi.