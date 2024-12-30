Sinop’un Türkeli ilçesinde yaşayan ve 10 yıl önce inşaattan düşerek omurga kırığı oluşan inşaat ustası, Kastamonu’da yapılan başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Sinop’un Türkeli ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki inşaat ustası Volkan Katırcı, inşaattan düşmesi neticesinde omuriliğinde oluşan kırık sebebiyle yaşadığın sağlık sorunundan Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi (KEAH) Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Selahaddin Aydemir tarafından yapılan başarılı operasyon sayesinde kurtuldu.

Bir hastanede yıllar önce yapılan ameliyatla tedavi edilen ve son 3 aydır tekrar sorunlar yaşamaya başlayan Aydemir, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Ortopedi Ünitesine başvurdu. KEAH Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Selahaddin Aydemir tarafından yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde daha önce geçirdiği kaza sonucu bir başka hastanede beline konulan implantların kırıldığı ve omurgada travma sonrası gelişen kifoz deformitesinin geliştiğini tespit eden Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Selahddin Aydemir, başarılı bir ameliyat geçirerek hastayı sağlığına kavuşturdu.

“33 yaşındaki hastamıza 6 saat süren başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşturduk" diyen Aydemir, "Operasyon öncesi kendisi ve ailesine yapacağımız ameliyatla ilgili ayrıntılı bilgiler verdik. Aile ameliyatı kabul etti. Tüm riskler göze alınarak yapacağımız operasyonu planladık. Hastaya implantların tekrardan restorasyonuyla birlikte deformiteyi düzeltmeye yönelik osteotomi cerrahisi uygulandı. Tam 6 saat süren başarılı bir ameliyatla genç hastamız Volkan Katırcı’yı, ileri merkezlere sevki yapılmadan, her türlü imkanlara sahip olan Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyatını başarıyla yaptık. İleri merkezlerde çok sık yapılan bu tür ameliyatın Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Ortopedi Ünitemizde ilk kez yapılan ameliyatlar listesine de yerini almış olmasa da bizi mutlu etmiştir” dedi.

Sağlığına kavuşan Katırcı, taburcu edildi.

Katırcı, “Sinop Türkeli’de yaşıyorum. 33 yaşındayım. 2010 yılında inşaatta çalışırken 4. kattan düştüm. Belime platin takıldı. Bir iş kazası daha geçirince belimde ağrı ve belime takılan implantların elime gelmesiyle hemen KEAH başvurduk. Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Selahaddin Aydemir hocamız muayenemizi yaptı. Yapacağı operasyonla ilgili bizi de ayrıntılı olarak bilgilendirdi. Doğrusu sakat kalırım ameliyattan kalkamam korkusu vardı. Çok şükür başarılı bir ameliyatla beni sağlığıma kavuşturan başta değerli hocama KEAH Ortopedi servisinde görev yapan güler yüzlü tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.