Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, 10 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan C.U. isimli şahıs Fethiye ilçesi Üzümlü Mahallesinde Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

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