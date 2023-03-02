İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu çerçevede Gaziler Mahallesi’nde 18 adet suç kaydı bulunan ve 10 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan R.G. yakalandı. İfade işlemlerinin ardından şüpheli cezaevine gönderildi.

Antalya’da 10 yıl hapis cezası ile hükümlü aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

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