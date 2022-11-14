Kocaeli’de hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli’de hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı.

İnşaat halindeki binada kanlar içinde bulunmuştu, cinayeti arkadaşının işlediği ortaya çıktı İnşaat halindeki binada kanlar içinde bulunmuştu, cinayeti arkadaşının işlediği ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişiyi fuhuşa teşvik ettiği, fuhuş için aracı olduğu ve yer temin ettiği gerekçesiyle hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan T.G. (40) isimli firari şahsın Gebze’de olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan T.G., tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.