Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; ’hırsızlık’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda; hakkında ’evden hırsızlık’ 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.A.A. (30) yakalandı. İşlemleri tamamlanan L.A.A., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.