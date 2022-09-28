Hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslar listesinde yer alan bir şahıs, JASAT timleri tarafından Fethiye’de yakalandı.

Hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslar listesinde yer alan bir şahıs, JASAT timleri tarafından Fethiye’de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan, 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D isimli şahıs yakalandı. JASAT timleri tarafından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi.