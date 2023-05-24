Afyonkarahisar’da hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan A.Y., isimli şahıs yakalandı. Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde yapılan operasyon sonucu yakalan şahıs çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.