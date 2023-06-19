Küçük yaştan bu yana resim çizme merakı olan ve bu yeteneğini ilk kişisel resim sergisi ile taçlandıran Mila, ziyaretçilerinin hayranlığını kazandı.

Erzurumlu İşadamı Erdal Kuşkay’ın torunu 10 yaşındaki Mila Kuşkay, short track sporunda Türkiye birinciliğine imza atmasının yanı sıra anne Meltem Kuşkay’ın desteği ile küçük yaşlarda resim çizme yeteneğini geliştirerek emek verdiği kişisel resim sergisinin açmanın mutluluğunu yaşadı.

Erzurum AVM’de sergilen resim sergisine vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, resim sergisindeki yeteneği ve başarısı ile kızının stort rack sporunda yetenekli ve başarılı olduğunu ifade eden Anne Meltem Kuşkay, ” Benim kızım normalde short track sporunda Türkiye birincisi ve çok da iyi bir sporcu, öncelikle resim de onun hobisiydi. Resimleri sürekli ilkokul eğitiminden alarak büyük bir sevgi ile sürdürdü. Kızımın sınıf öğretmeninin desteği ile yaptığı resimlerle sergi açmayı hedefledi. Bizde aile olarak bu hayalini gerçekleştirmenin hem heyecanını hem de mutluluğunu yaşadık. Burada vatandaşlarımıza Mila’nın kendi iç dünyasını gösterip sergiliyoruz. Sporla sanatın nasıl birleştirdiğini gösteriyoruz. Mila iç mimar olup güzel dekorasyonlar, harika evler çıkarmayı düşünüyor.” dedi.

Resim sergisini açmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden 10 yaşındaki Milam Kuşkay ise ”En büyük hayalim eğitimimi başarı ile tamamlayarak iç mimar olmak istiyorum. Bana destek olan anneme, babama teşekkür ediyorum.”.