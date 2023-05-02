Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Masal Çöl, hikaye kitabı çıkardı. Küçük yazarın Merzifon Belediyesi’nin desteğiyle bastırılan "Merzifon’da Geçmişe Yolculuk" adlı hikaye kitabı 6. Merzifon Kitap Fuarı’nda okuyucularla buluştu.

Merzifon Mehmetçik İlkokulu 4. sınıf öğrencisi olan Masal Çöl için imza günü düzenlendi. Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da 100’den fazla yayınevi ve 200’den fazla şair, yazar ile ünlü ismin yer aldığı fuarın en küçük yazarını kutladı.

Başkan Kargı, "Merzifon’u anlatan ilk kitabının basılmasına destek olduğumuz ve kitap fuarımızın 3. gününde imzasına yer verdiğimiz Masal kızımızın heyecanına ortak olduk. İlk yazarlık deneyiminin başarılarla devam etmesini temenni ediyor, ailesi ile birlikte sağlıklı esenlik dolu yarınlar diliyorum" dedi.