Küçük Enes’e çarpan ve jandarma tarafından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü A.B.’nin ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Hisarönü Hüseyin Durmaz İlkokulu’nda okuyan 10 yaşındaki Enes Düldül, sabah okula gitmek üzere evden ayrıldı. Değirmenyanı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan küçük Enes’e, A.B. (52) yönetimindeki 48 FZ 659 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yola savruldu. Olay yerinde hayatını kaybeden küçük Enes, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Marmaris’in Değirmenyanı mevkiinde sabah saatlerinde okula gitmek için evinden çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Enes Düldül, son yolculuğuna uğurlandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.