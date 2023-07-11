Kahramanmaraş’ta 10 yaşındaki depremzede bir çocuk, kendisine gelen oyuncaklarını kendi gibi konteyner kentte yaşayan akranlarına dağıttı.

Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Konteyner Kent’te annesi ve 3 kardeşiyle beraber yaşayan Rabia Çokyiğit, depremin çocuklarını sevindirmek istedi. Konteyner kentte kendisine dağıtılan oyuncakları arkadaşlarına dağıtmak isteyen Çokyiğit, çantasında biriktirdiği oyuncakları konteyner önüne toplanan akranlarına tek tek dağıttı.

Oyuncakları dağıttığı için mutlu olduğunu belirten Çokyiğit, “Ben bir depremzedeyim. Küçük çocukları çok seviyorum. Onlar da bir depremzede kendi oyuncaklarımı dağıtmak istedim bana da zaten burada dağıtmışlardı. Oyuncakları dağıtınca kalbim temiz oluyor” dedi.

Anne Hatice Çokyiğit ise “Kızım bugün kendi başına bir şeyler yapmak istedi. Benim haberim bile yoktu, çocukları mutlu etmek için kendi oyuncakları dağıttı” diye konuştu.

Depremzede çocuklar ise arkadaşlarının oyuncaklarını paylaşarak kendilerini mutlu ettiğini söyledi.