Denizli’nin Çivril ilçesinde çocukluğundan beri yapmaya başladığı bilezik ve takılarla geçimini sağlayan Hayrettin Çelikli, 67 yıldır ömrünü adadığı ürünleri ülkenin birçok yerine pazarlıyor.

Denizli’nin Çivril ilçesinde çocukluğundan beri yapmaya başladığı bilezik ve takılarla geçimini sağlayan Hayrettin Çelikli, 67 yıldır ömrünü adadığı ürünleri ülkenin birçok yerine pazarlıyor.

Çivril ilçesine bağlı Beyköy mahallesinde yaşayan 77 yaşındaki Hayrettin Çelikli, 10 yaşındayken babasından öğrendiği mesleğe hayatını adadı. 67 yıldır emek emek çalışarak ortaya çıkardığı bilezik ve takılarla evini geçindirip 4 kız 2 oğlunu büyüten Çelikli, ürünleri ülkenin birçok yerinde pazarlıyor. Hayrettin Çelikli, 10 yıl öncesine kadar toptancıların köye gelip işleri aldıklarını ancak son yıllarda pazarlama işini de kendilerinin yaptığını belirterek, “Önceden köyde bu işi yapan aile çoktu. Toptancılar gelir haftalık yapılan küpe, bilezik, yüzük ne varsa alır giderdi. Yapan azalınca üretim de azaldı. Artık biz yaptığımız işleri onlara götürüyoruz. Zaten çoğu zaman da sipariş çalıştığımız için onlar bize istedikleri ürünleri söylüyor biz tamamlayıp zamanında götürüp teslim ediyoruz” dedi.

“Aslında bu meslek ölmez ama gençler ilgilenmiyor”

Bakır bilezik ve takıların yıllardır insanların vazgeçilmez aksesuarlarından olduğunu belirten Çelimli, “Benim dedem ebem takardı bizler taktık. Halen takılan tercih edilen bir ürün. Bakır insan vücudu için çok faydalı olduğu için sürekli kullananlar var. Aslında bu meslek ölmez ama gençler ilgilenmiyor” dedi.

“Daha ne kadar yaparım bilmiyorum”

Haftada 40 - 50 tane bilezik yaptığını ve 15 günde bir Denizli, Aydın, İzmir gibi illerde bulunan toptancılara teslim ettiğini belirten Hayrettin Çelikli, “Yapabildiğim kadar yapacağım. Yaşım 77 kuvvetim enerjim yerinde takı yaparım ama toptancıya götürmesi zahmetli. Daha ne kadar yaparım bilmiyorum. Ama bu meslek bizim ata mesleğimiz geleneksel bir iş. Bu işin unutulmaması lazım” ifadelerini kullandı.