BOLU (İHA) – Bolu’da 38 yıldır eskimiş ve yıpranmış deri tamir işiyle uğraşan usta Mehmet Arslan, çırak yetişmediği için mesleğin kaybolup gitmesinden korkuyor. Arslan, “Bizden sonrasını bu meslekte göremiyorum. Şimdi çocukların önüne istedikleri her şey geliyor neden çalışsın ki? Bu mesleğin geleceği yok” dedi.

Bolu’nun en işlek pasajlarından birinde yıllardır dericilik ile uğraşan 48 yaşındaki Mehmet Arslan, derici tamirciliğini sürdürüyor. 10 yaşında ustasının yanında başladığı mesleğe çırak bulamayan Arslan, kendisinden sonra mesleğin geleceği olmadığını ifade etti. Mesleği severek yaptığını belirten Mehmet Arslan, çırak yetişmediği için mesleğin kaybolup gitmesinden korkuyor.

’Bu mesleğin geleceği yok’

Şimdiki çocukların hevesli olmadığını belirten Mehmet Arslan, “Ben 35-40 yıldır bu işi yapıyorum. Mesleğin zorluklarında maddiyat başta geliyor. Mesleği severek yapıyoruz. Sermayesiz başladık bu işlere, sermayesiz olunca zor oluyor, yoruyor insanı. Çırak yetişmiyor artık o işler bitti. Babam beni ustamın yanına verdiğinde 10 yaşındaydım, ‘eti senin kemiği benim’ dedi. Yeri geldi biz azar işittik, ustamız babamız gibiydi. Şimdi biz kendi çocuğumuzu azarlayamıyoruz. Eskisi gibi nesil kalmadı. Şu anda yokluk diye bir şey yok. Gençlerin her istediği önlerine geliyor. Ekonomik sıkıntı var ama her şey var piyasada, gençlerin gözü tok. Çocuğun bazı şeylere gözü aç olacak, heves edecek, bir şeyleri kazanmak için çabalayacak. Bizden sonrasını bu meslekte göremiyorum. Şimdi çocukların önüne her şey geliyor neden çalışsın ki? Bu mesleğin geleceği yok. Bizden sonra sanmıyorum, olsa zaten biz yanımıza eleman alacağız” ifadelerini kullandı.