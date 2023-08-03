Antalya’da arkeologlara göre MÖ 3-5. yüzyıla ait olduğu düşünülen Türklere ait dünyanın bilinen ilk halısı ve aynı zamanda düğümlü ilk halısı olan ‘Pazırık halısı’nın desenlerinin işlendiği eski koltuk kıymetli bir sanat eserine dönüştürüldü. 10 santimetrede 36 düğüm atılarak 2 yılda tamamlanan koltuk 100 bin TL’ye alıcısını bekliyor.

Kepez Meslek Eğitim Kurslarının (AKMEK) Mimar Sinan Kongre Merkezi’ndeki 12. Geleneksel Yıl Sonu Sergisi muazzam bir el emeği örneğine ev sahipliği yapıyor. Sergide, birbirinden eşsiz el emeği ürünlerinin arasında yer alan Pazarık desenli koltuk büyük ilgi çekiyor. Eski bir koltuk, arkeologlara göre M.Ö 3-5. yüzyıla ait olduğu düşünülen Türklere ait dünyanın bilinen düğümlü ilk halısı olan ‘Pazırık halısı’nın desenleri işlenerek, kıymetli bir sanat eserine dönüştürüldü. 10 santimetrede 36 düğüm atılan koltuğun el işçiliği tam 2 yılda tamamlandı.

Dünyada bulunan ilk halının deseni işendi

Pazarık Halısı desenlerinin işlendiği koltuğunun çok ince işçilikle dolu bir el emeği ürünü olduğunu belirten AKMEK El Sanatları Teknolojisi Dekoratif El Sanatları Öğretmeni Leyla Karasu Memiş, “2 yıl önce bu koltuğu bir atölyede gördüm. Çok hoşuma gitti, üzerinde bir şey yoktu. İşletme sahibi tarafından şahsıma hediye edildi. Sonra buraya getirerek tasarım yaptık, yeniden temizledik. Boya sürmedik. Yağlama tekniği kullandık. Eşim beni dünyanın bilinen düğümlü ilk halısı olan ‘Pazırık halısı’nın desenine yönlendirdi. Dünyada bulunan ilk halı olduğunu söyledi. Halının Türk halısı olduğunu belirterek, 1 santimetresinde 36 düğüm olduğunu belirtti” dedi.

"Satmak istersem 100 bin TL’den aşağı vermek istemem"

Dünyanın ilk halısı ve ilk düğümlü halısının desenlerinin Isparta’da kanaviçeye çevrildiğinin bilgisini veren Memiş, “Renklere sadık kaldığımız koltuğumuzun işlemelerini öğrencimiz Atiye Delibaş ile birlikte tam 2 yılda tamamladık. 10 santimetreye 36 düğüm uyguladık. Çok yorulduk ama çok değerli bir ürün ortaya çıktı. Satmak istersem 100 bin TL’den aşağı vermek istemem. Bir daha böyle bir eseri çıkaramam, böyle bir koltuk bulmak da zordur. Şu an için bu koltuğumuz diğer kursiyerlerimize ilham olacak. Önünde bulunan halı ise eski battaniyelerden yapıldı. Keçe tekniği ile yapıldı” diye konuştu.

"1985 yılında halı kursiyerime kayınpederi tarafından hediye edilmiş"

Diğer taraftan 1985 yılında bir kursiyere kayınbabası tarafından hediye edilen duvar halısı günümüze uyarlanarak ceket ve etek olarak dikildi. Manken üzerinde sergilenen elbise takımı dikkat çekti. Duvar halısından ceketin yapılmasında emeği bulunan Giyim Öğretmeni Eray Yılmaz Ünlü ise, “Eski bir duvar halısını günümüze uyarlayarak ceket ve etek yaptık. Aynı zamanda tavus kuşunu da boncuklarla biraz daha belirgin hale getirdik. 1985 yılında halı kursiyerime kayınpederi tarafından hediye edilmiş. 4-5 kursiyerimle 1 haftada işlemlerini tamamladık. Alan olmak isterse 3 bin 500 TL’ye kadar alıcısı bulunur. Kursiyerim de hatıra olarak kullanmak istiyor. Hem makine hem de el işi ile yapıldı” açıklamasını yaptı.