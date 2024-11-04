Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi, Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÖRAV ortaklığında düzenlenen 10. ÖRAV Eğitim Şenlikleri’ne ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, eğitim alanında uzman isimler tarafından çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Güldemet Özdemir’in Ebru Atölyesi, Yıldız Dede’nin Oyun Terapisi, H. Aytuğ Çelik’in Etkili Hitabet ve Beden Dili, Nebat Zorba’nın Eğitim Koçluğu ile Dr. Arif Cem Topuz’un Eğitimde Yapay Zeka: Öğretmenler İçin Pratik Uygulamalar konulu atölyeleri katılımcılara yeni bilgiler ve deneyimler sundu.

Etkinliğe ÖRAV temsilcisi Engin Güven’in yanı sıra, İlham Veren Konuşmacı olarak Dr. Selçuk Yusuf Arslan da katıldı. Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, katılımcılara belge takdim ederek etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Atölye çalışmalarının ardından katılımcılar, öğrendikleri bilgilerle eğitim süreçlerine yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.