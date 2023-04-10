Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178. yıl dönümünde Muğla’nın Marmaris ilçesi Atatürk büstüne çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

10 Nisan Polis Haftası münasebeti ile düzenlenen etkinlikler dahilinde ilçe Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan ekipler ve İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız Atatürk Meydanı’nda bulunan Atatürk büstüne çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, tören alanında bulunan emniyet teşkilatı görevlilerinin polis haftasını kutlayarak ‘’ Hatasız kazasız hayırlı görevler ‘’ dileklerini iletti.

Çelenk sunma töreninin ardından Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’u ziyaret eden İlçe Emniyet Müdürü ve polis teşkilatı mensupları Aksoy’a çiçek takdim etti. Polis haftası boyunca ilçedeki ilköğretim okullarını ziyaret ederek çeşitli etkinlikler düzenleyen emniyet, bu akşam Şehit ve Gaziler ile birlikte iftar programı yapacaklar.