DÜZCE (İHA) – Düzce’de yollarda oluşabilecek sorun ve sıkıntıların önüne geçebilmek için kutu menfez çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Düzce’de geçtiğimiz yıllarda meydana gelen sel ve su taşkınlarının ardından şehir genelinde olumsuz bir durum oluşmaması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Uğur köyünde suyun tahliyesi ve yüksek seviyelere çıkma ihtimaline mukabil direncini arttırmak amacıyla, yetersiz görüşen borunun yerine 1x1 ebadında 10 metre uzunluğunda kutu menfez yapıldı. Yol daha sonra trafiğe açılırken, kutu menfezin yüksek taşıma kapasitesi ve hidrolik dayanımı sayesinde ani su baskınlarına ve yükselmelerine karşı önlem alındı.