Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliği iş birliğinde düzenlenen 10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı açılışının gerçekleştiği günden itibaren vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor.

10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nda her yaş grubuna hitap eden kitaplarla buluşan kitapseverler, fuara katılan yazarlarla kitaplar üzerine sohbet etme imkanı buluyor. Fuara katılan yazarlar, Malatya ve bölge illerinden ciddi bir okuyucu kitlesiyle karşılaştıklarını ve bu durumdan dolayı mutlu olduklarını söylediler.

10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın moral ve motivasyon açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Yazar Adil Maviş ise, “İstanbul’dan geliyorum. Bugüne kadar yayınlanmış 25 kitabım var. Malatya’ya daha önce de gelmiştim. Ancak depremden sonra ilk gelişim. Malatya kitap fuarı hem moral motivasyon olması açısından hem de hayatın, kültürün enerjisini harekete geçirmek için çok muhteşem bir organizasyon. Katkıda bulunduysam ne alâ, ne mutlu bana. Ben kitap fuarlarını bir şekerci dükkanına girmek gibi düşünüyorum. O kapaklara dokunmak, kurcalamak, sevmek gibi. Gelenlerle ve gidenlerle sohbet edebilmek gibi. Yani yazarlar için de çok muhteşem bir araç. Buna vesile olan Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne de ayrıca çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Malatya’daki fuarların ambiyansının her zaman çok farklı olduğunu ifade eden Yazar Yusuf Tosun da, “Geçmiş dönemden yola çıkarak rahatlıkla söyleyebilirim. Birincisi, güzel bir organizasyon var. Burada güzel bir dayanışma örneğini görüyoruz. İkincisi ise bölgeden de biliyorum burada ciddi bir okuyucu kitlesi var. Burada kitap okunuyor, tartışılıyor. Bu yönüyle de Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın Malatya’da olması bölge için büyük bir kazanım. Fuar zamanla geleneksel bir hale geldi. Tabii talihsiz olaylar pandemi ve deprem gibi bu fuarı bir süre kesintiye uğrattı. Ancak 10. kez kitapseverlere kapısını açıyor olması son derece mutluluk verici. Ben de bir yazar olarak aynı zamanda bu bölgenin bir insanı olarak bu fuara gelmekten ve burada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu söyleyebilirim. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de bu fuarlar devam eder. Kitap fuarı dolayısıyla insanlarımızın kitapla olan teması artıyor. Özellikle dijital medyanın yaygın olduğu günümüzde bu tür kitap fuarlarının olması çok önemli. Bu fuara öncülük eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er Bey ve diğer kurumlara verdikleri destek ve emek için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nda katılmaktan dolayı memnun olduğunu belirten Yazar İrem Oturaklıoğlu Kaya da, “İstanbul’dan Malatya’ya kitap fuarı için geldim. Başlangıçta bu sene kitap fuarının çok yoğun olmayacağını düşünmüştüm. Depremden sonra belki esneklikler olabileceğini düşünmüştüm. Kitap fuarına geldiğimde yoğun ilgiyle birlikte çok memnuniyet duydum. Aralıksız imza günü ve okul buluşmalarında bulunduk. Stantta sadece 5 dakika boş kalabildim. Malatya’nın sıcakkanlı insanlarını görmek, çocukların gözündeki o pırıltıyı görmek kendi adıma ’İyi ki gelmişim’ Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nda katılmaktan dolayı memnun olduğunu belirten Yazar İrem Oturaklıoğlu Kaya da, “İstanbul’dan Malatya’ya kitap fuarı için geldim. Başlangıçta bu sene kitap fuarının çok yoğun olmayacağını düşünmüştüm. Depremden sonra belki esneklikler olabileceğini düşünmüştüm. Kitap fuarına geldiğimde yoğun ilgiyle birlikte çok memnuniyet duydum. Aralıksız imza günü ve okul buluşmalarında bulunduk. Stantta sadece 5 dakika boş kalabildim. Malatya’nın sıcakkanlı insanlarını görmek, çocukların gözündeki o pırıltıyı görmek kendi adıma ’İyi ki gelmişim’ dedirtti. İnşallah buraya, güzel insanların yanına, misafirperver Malatyalıların yanına tekrar gelmek istiyorum. Katkıda bulunan herkese tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu.