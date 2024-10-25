Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 10 mahallenin muhtarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm üretti.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında düzenlenen Daraltılmış Muhtarlar Toplantısı’nın ilki dün gerçekleşti. Büyükcami, İhsaniye, Gölyüzü, Tabaklar, Karaçayır, Salıbeyler, Sarıcalar, Kültür, Sarıcalar, Çakmaklar, İzzet Baysal Mahallesi muhtarları katılımıyla Bolu Belediyesi’nde gerçekleşen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıda Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can, Gülden Özaydın, Fen İşleri Müdürü Osman Aslan ve Muhtarlık İşleri Müdürü Selim Süren’in de hazır bulundu.

Tüm muhtarları dinledi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, toplantıda 10 mahallenin muhtarına teker teker söz vererek sorun, talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Özcan, güncel haritalar üzerinden sorun, talep ve ihtiyaçları aktaran muhtarların söylediklerini not aldı, daha sonra ilgili başkan yardımcısı ve fen işleri müdürüne talimat verdi. Toplantının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan, “Bolu’muzun sorunlarını, taleplerini ve ihtiyaçlarını tespit etmek için Büyükcami, İhsaniye, Gölyüzü, Tabaklar, Karaçayır, Salıbeyler, Sarıcalar, Kültür, Sarıcalar, Çakmaklar, İzzet Baysal mahallelerimizin muhtarlarıyla bir araya geldik. Muhtarlarımızla gerçekleştirdiğimiz bu verimli toplantıda, mahallelerimizin öncelikli ihtiyaçlarını belirledik ve hızlıca aksiyon almak için çözümler üzerinde durduk. Amacımız, şehrimizin her köşesinde yaşam kalitesini artırmak ve vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlamak. Birlikte Bolu’muz için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.