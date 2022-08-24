AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil ilçesine bağlı 10 kırsal mahalleyi ziyaret ederek, mahalle sakinleri ve muhtarların talep ile sorunlarını muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talep ve sorunları dinledi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil ilçesine bağlı 10 kırsal mahalleyi ziyaret ederek, mahalle sakinleri ve muhtarların talep ile sorunlarını muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talep ve sorunları dinledi.

Kırsal mahallelere yönelik düzenlenen ziyaret programına; AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan vekili Latif Karadağ, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti il ve Şehitkamil ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

ayıktaş, Dündarlı, Altınova, Yalangoz, Karacaören, Göksüncük, Karacaburç, Erikli, Aktoprak ve Nesimi Mahallesi’ni ziyaret eden heyet, vatandaşların yoğun sevgi gösterisiyle karşılaştı. Mahalle sakinlerinin talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu ile Milletvekili Müslüm Yüksel, sorunların giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Şehitkamil Belediyesi tarafından mahallelerine yapılan hizmetlerden memnun kaldıklarını dile getiren mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Başkan Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür etti.

’’Hizmet kalitemizi arttırmaya gayret gösteriyoruz’’

Vatandaşların hayat kalitesini daha yukarıya taşımak adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bizim amacımız, sizlerle bir araya gelip sohbet etmek, sıkıntılarınızı dinlemek, sorunlarınıza çözüm üretmektir. Sağ olsun muhtarımız ve mahalle temsilcimiz, mahallenin eksiklikleri konusunda daima bizlerle irtibata geçiyorlar. Diğer taraftan sizlerden gelen talep ve öneriler varsa onları dinlemek için bugün huzurlarınızdayız. 20 yıldır vatandaşlarımızın hayat standardını yukarıya çıkarmak için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte hizmetinizdeyiz. Allah, sizlerden razı olsun. 20 yıldır daima hep arkamızda sapasağlam durdunuz. Vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlerin vermiş olduğunuz desteklerle hizmet kalitemizi arttırmaya gayret gösteriyoruz. Bu bir ekip işidir, bu işin tek başına yapılması mümkün değildir. Tüm Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, teşkilatımız ile birlik ve beraberlik içerisinde sizlere hizmet sunmaya gayret gösteriyoruz. Tabii ihtiyaçlarımız bitmiyor, her geçen gün başka bir ihtiyaç oluşuyor. Biz de burada sizlerle istişare ederek, sorunları gidermek adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sizlerden gelen istek ve talepleri dinlemek istiyoruz. Ben tekrar misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

’’Hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz’’

Vatandaşlara hitaben konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, “Öncelikle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bizleri misafir ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bugün, milletvekili olarak Şehitkamil Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, İlçe Başkanımız ile birlikte mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Allah razı olsun, teşkilatımız sürekli sahada. Hem Şehitkamil Belediyemiz hem de Büyükşehir Belediyemiz hizmetleriyle şehrin her tarafındalar. Biz, gurur duyuyoruz. Bu birlik ve beraberlik sayesinde oluyor, sizlerin sayesinde, sizlerin desteğiyle oluyor. Sizler bize destek olduğunuz sürece biz sizlere hizmet getiriyoruz ve getirmeye de inşallah devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde sizlere hizmet etmeye devam etmek istiyoruz. Yine sizlerin desteğiyle biz büyük Türkiye olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bizim, Gaziantep içinde, Türkiye içinde AK Parti kadroları olarak Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde daha yapacak çok işimiz var, daha yürüyecek çok yolumuz var. Ben şimdiye kadar bizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımız, belediyelerimiz, bütün kurumlarımız ile milletvekili olarak bizler, hükümetimizle hepimiz emrindeyiz. Sizlere hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Allah, birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.

’’Çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’

Konuşmasında ekip vurgusu yapan AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, şöyle konuştu:

“Burada il teşkilatımız, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, ilçe teşkilatımızla biz bir ekibiz. Bu ekip, Allah’a şükür bir ve beraber olduğu sürece, sizler de bizlerden desteğinizi esirgemediğiniz sürece, bu millete hizmet hareketi güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Bizler, hep birlikte, belediyesi, teşkilatı, Milletvekilleri, bir ailenin fertleriyiz. Bu vesileyle size hizmetkar olmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rabbim, birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin.”