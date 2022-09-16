Muğla’nın Datça ilçesinde bir evin bahçesinden 10 kilogram bakır kabloları çalan hırsız, polisin teknik takibi sonucu yakalandı.

Muğla’nın Datça ilçesinde bir evin bahçesinden 10 kilogram bakır kabloları çalan hırsız, polisin teknik takibi sonucu yakalandı.

Olay, Datça ilçesi İskele Mahallesi 92. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evin bahçesinden bakır kablo hırsızlığı olayı meydana geldi. Evin bahçesine giren bir şüpheli bahçeden 10 kilogram ağırlığındaki bakır kabloları çaldı. Kablolarının çalındığını farkeden ev sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, olay yeri ve çevresinde yaptığı detaylı araştırma neticesinde olayın failinin N.A isimli şahıs olduğunu tespit etti. Başlatılan yakalama çalışmasının ardından N.A. isimli şüpheli yaya devriyeler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde suçunu itiraf ederken çaldığı kabloların bir kısmını teslim etti. Emniyetteki ifadesinin ardından N.A. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.