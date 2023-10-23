Hatay’ın Hassa ilçesinde 10 katlı binanın yıkımı esnasında meraklı vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Hassa ilçesi de enkazın büyük kısmının kaldırıldığı ilçelerden birisi. İlçenin Akbez Mahallesi’nde 10 katlı bir bina iş makinesiyle yıkıldı. Yıkım anını vatandaşlar, meraklı gözlerle izledi. Binanın yerle bir olmasıyla vatandaşların yaşadığı panik ise cep telefonu kamerasına yansırken, yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.