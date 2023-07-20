Adana’da depremde ağır hasar alan 10 katlı binanın kontrollü yıkımı 7 saniye sürdü. İş makinesinin darbesiyle 7 saniyede çöken bina, bir kafeye de zarar verdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adana’da belirlenen ağır hasarlı binaların yıkımı belirli aralıklarla gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı’ndaki ağır hasarlı 10 katlı Övgü Apartmanı’nın kontrollü yıkımına bugün başlandı. Binanın kepçenin ilk darbeleri ile çökmesi bir oldu. Kontrollü yıkımına başlanan binanın çökmesi sadece 7 saniye sürdü. Beklenmedik bir şekilde hızla çöken bina, yan taraftaki kafenin camlarının kırılmasına ve çatısının zarar görmesine sebep oldu. Enkazın bir kısmı da kafenin içine girdi. Çöken binanın enkaz kaldırma ve moloz temizleme çalışmalarına başlandı.