Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve 10 ilin İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde gerçekleştirilen Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu başladı. Maratona Kastamonu, Çankırı, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bartın, Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerinden 132 öğrenci ve öğretmenin yer aldığı 22 takım katılıyor. Programda takımlara TR81, TR82 ve TR83 bölgelerinden toplam 19 mentor, iş fikri geliştirme çalışmalarında rehberlik edecek. Kastamonu’nun ev sahipliğinde 28 Kasım’a kadar sürecek Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu’nun ikinci gününde atölye çalışmaları çerçevesinde sürdürülebilirlik, bütçe (gelir/gider) analizleri, etkili sunum hazırlama teknikleri, sunum hazırlıkları ve son kontroller yapılacak. Ardından kampa katılan öğrencilerin sosyalleşmesi için akşam bir kamp ateşi etkinliği düzenlenecek.

Program çerçevesinde yarışmalara katılan 22 takımın 21 Kasım’da başlayan temel girişimcilik eğitimleri 24 Kasım’da tamamlandı. Çevrimiçi ortamda düzenlenen eğitimlerde öğrencilere “Girişimcilik Temel Kavramlar”, “Projeci Düşünme Eğitimi (Temel Proje Döngüsü Bilgileri)”, “Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi”, “İş Modeli Kanvası”, “Sürdürülebilir Bütçe Yönetimi Eğitimi (Muhasebe ve Finans)”, “Takım Çalışması”, “Zaman Yönetimi” ve “Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri” konularında bilgiler verildi.

“Bir fikri olgunlaştırmak ve onu savunmak kolay iş değil”

Kastamonu’da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Kampı Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Avni Çakır, “Geçen yıl 6 ilden 14 takım vardı. Bugün 10 ilden 22 takım var. Böylesine bir etkinliğe müracaat edip, böyle bir takım oluşturup takım ruhuyla çalışıp buraya ilinizi, okulunuzu temsilen gelmeniz müthiş bir başarı. Bir fikri olgunlaştırmak ve onu güçlü bir şekilde savunmak öyle sıradan bir iş değil. Bir fikri, mesleği, bir teknolojiyi tasarlamak, düşünmek ve onu savunmak gerçekten de müthiş bir duygu ve müthiş bir başarı ve daha güzeli belediye başkanımızın da söylediği gibi ekip ruhuyla bu fikri olgunlaştırma ve savunma gerçekten muhteşem bir başarı” dedi.

Gençlerin teknolojiyi ve şu anı çok iyi takip ettiğini söyleyen Vali Çakır, "Bu anlamda da herkesin düşündüğünden farklı bir şekilde düşünmeye çalışıyorlar. Bugün Türk gençlerine fırsat verildiğinde ne çeşit işler başardığını, özellikle hava savunma sistemlerinde, sizler içerisinde de bu tür takımlara katılacak çok değerli gençlerimiz zaten yol alıp gidecekler. Sizlerin her bir fikri bizim için çok büyük, ben tekrardan sizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Bu memleketin gençlere ihtiyacı var”

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ise, gençlerin kendini çalışmak istediği alanda geliştirmesi gerektiğini belirterek, “Sizlere tavsiyem iyi çalışın, ümitsizliğe kapılmayın. Bu memleketin size ihtiyacı olduğunu kesinlikle unutmayın. Üniversiteye gittiğinizde bir müzik aleti çalmayı öğrenin, buna zaman ayırın. İkinci olarak da bir spor ile meşgul olun. Ondan sonra hayat size daha kolay gelir” şeklinde konuştu.

“Belediye olarak kooperatifçilik yapıyoruz, kurduğumuz internet sitesinden yöresel ürünleri pazarlıyoruz”

Mesleki Girişim Maratonu’nu önemsediğini söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da, “Ukrayna ve Ermenistan sınırında yaşananları görüyorsunuz. Bu yüzden üretmenin de ne kadar önemli bir şey olduğunu hep beraber görmüş olduk. Hayatın her alanında mutlaka üretmemiz gerekiyor. Çünkü ilk olarak hayatımızı idame ettiriyoruz. İkincisi de girişimcilik ruhunu veriyor. Üçüncüsü de ekip olmayı ve dayanışmayı beraberinde getiriyor. Bu yüzden bu kadar değerin bir arada olması, özellikle son dönemde bencilleşen dünyada gençlerin bir araya gelmesi ayrıca çok anlamlı. Bizler de Kastamonu Belediyesi olarak bazı projelere imza attık. KASMEK binasını açtık. Meslek edindirme kursları açtık. Allah’a şükür gençlerimiz de bu işe niyetli, kurslarımıza talep yoğun. Neredeyse 2 ay sonrasının kurslarını bile şu andan doldurmuş durumdayız. Bu çok önemli bir şey. Ayrıca Sarı Konak Kooperatifi tarafından yapılan yöresel ürünler, Atabeygazi Konağı’nda hanımların yaptıkları el işleri, bir de Hüma Hatun Konağı’nda dokuma tezgahlarını yeniledik. İlk defa Türkiye’de bir ilk olarak Kastamonu Belediyesi bünyesinde hanımların çalıştığı marangozhane açtık. Çünkü hayatın her alanında belediye var. Dokunduğunuz her yerde belediye var. Dolayısıyla eski belediyecilik anlayışının yanında bu tür farklı anlayışın da şehirde hakim olması gerekiyor. Bu yüzden gençlerin bir araya geldiği böyle bir programın düzenlemesini kıymetli buluyoruz” dedi.

Kastamonu Belediyesi olarak üretilen bazı yöresel ürünlerin pazarlanmasında sıkıntılar gördükleri için satış yapılabilen internet sitesini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Vidinlioğlu, “2 yıl önce Kastamonu’ya siyez alımı için gelindi. Fakat 50 ton siyezi bir arada bulamayınca Antep’ten aldıklarını duyunca buna canımız sıkılmıştı. Bu anlamda belediye kooperatifçiliğe de başlasın diye belediye bünyesinde kim ne üretiyorsa rahatça satabilsin diye bunun alt yapısını oluşturduk. Kim Türkiye’nin neresinde ne istiyorsa alabileceği bir yer oluşturduk. Gençlerimizin de ürettikleri ürünleri mutlaka satabilecekleri internet sitesi oluşturduk ve buradan da pazarlıyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafına istedikleri ürünleri hemen gönderebiliyoruz. Bu yüzden gençler, geleceğin Türkiye’sini sizler inşa edeceksiniz. Geleceğin Türkiye’sinin inşasında da lütfen ellerinizi birbirinize kenetleyin ve Türkiye’nin geleceği sizlere emanet. Bu anlamda bizlerin üzerine ne düşerse yapmaya hazırız” diye konuştu.

“Genç bireyler arasında girişimciliğin etkin bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor”

KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ise şöyle konuştu:

“Mesleki ve teknik eğitimin önemi her geçen yıl artmaktadır. Genç bireyler arasında girişimcilik ekosisteminin etkin bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır. Dünyada ve ülkemizde özellikle son 10 yılda yaşanan teknolojik dönüşüm, üretim süreçlerini ve iş yapma biçimlerini değiştirmektedir. Bazı meslekler geçmişte kalmış, bunların yerini yeni meslekler almıştır. Gelecekte de bugün tanımı yapılan mesleklerin bir kısmı yer almayacak. Bu nedenle değişen teknolojiye uyum sağlamak ve gençlerin geleceğin mesleklerine uygun yetiştirilmesi oldukça önemlidir. Ülkemizde de teknolojik dönüşüm hızla devam etmektedir. Daha önceden düşük teknoloji yoğunluklu üretim söz konusu iken, günümüzde orta ve orta yüksek teknolojiye geçiş yaşanmaktadır. Ülkemizin önümüzdeki dönem hedeflerine ulaşabilmesi ve rekabet gücünü artırabilmesi için üretim ve ihracatta ileri teknolojili ürünlerin payını artırması kritiktir.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten kalkınma ajanslarının bölgelerin ihtiyaç ve sorunlarını analiz ederek bölgeye özgü politikalar geliştirdiğini ve bunları uyguladığını söyleyen Genç, “Bölgesel politikanın uygulayıcı kurumları olan kalkınma ajansları olarak da bölgesel kalkınma için önem arz eden beşeri sermayenin iyileştirilmesi çerçevesinde önemli bir alan olan mesleki eğitim konusunda faaliyetlere yürütülmektedir. Özellikle bölgesel işgücü ihtiyacının karşılanması ve üretim altyapılarının ulusal kalkınmaya hizmet edecek şekilde geliştirilmesi için mesleki ve teknik eğitimin bölgesel ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanması gerekmektedir. Bu çerçevede yerel ihtiyaçları yerinde tespit eden kalkınma ajansları tarafından mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde katkılar sunulmaktadır. Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden oluşan bölgede Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı olarak Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı’nı tasarladık ve uygulamaya koyduk. Bölgemizde kooperatifçilik, girişimcilik ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi aracılığıyla kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını artırmayı hedefliyoruz. İşgücü sonuç odaklı programının amaçlarından birisi de girişimcilik kültürünün gençlerimizde yer bulması için çalışmalar yapmak ve mesleki ve teknik eğitimin farkındalığının artırılması ve güçlendirilmesini sağlamaktır. Sonuç Odaklı Program ile gençlerimizde girişimcilik kültürünün oluşması ve geliştirilmesi için girişimcilik kampları ile girişimcilik fikirlerinin yarıştırıldığı programların düzenlenmesi, girişimciliğin benimsenmesini sağlayacak çalışmalar ve özellikle eğitim paydaşlarımızın kapasite geliştirmelerine katkı sağlamak üzere teknik destek programlarının hayata geçirilmesi olarak sıralanmaktadır” dedi.

Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu programının özellikle mesleki eğitimde yer alan gençlerde girişimcilik yetkinliklerinin geliştirilmesinin amaçlandığını söyleyen Genç, “Vocathlon, gençlere düşünme tekniklerinin aktarılması ve okulda edindikleri mesleki tecrübenin girişimcilik altyapısıyla güçlendirilmesini hedefleyen ve alanında ilk ve tek olan bir öğrenme programıdır. Vocathlon programı, mesleki eğitimde yer alan gençlerin takım ruhu ile çalışmasına, etkili sunum becerilerinin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefleyen yanıyla hem bir öğrenme hem de sosyal yönü kuvvetli bir girişimcilik kamp programıdır. Bu amaç ve hedeflerle bu yıl dördüncüsünü Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansları ve bölge illerinden İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin işbirliği ile gerçekleştireceğimiz programa 10 ilden toplam 22 takımda 110 öğrenci ve 22 öğretmenimiz katılım sağlayacaktır. Programın ilerleyen yıllarda yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“3 gün boyunca 10 ilden katılan 22 takımımız özgün projelerini hazırlayacak ve sunum yapacaklar”

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ise, “İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı arasında imzalanan ’Eğitimde İş Birliği Protokolü’ çerçevesinde 2020 yılında bölgesel olarak ikincisi düzenlenen Vocathlon: Mesleki Girişin Maratonu’na 3 ilimizden toplam 10 okul, 50 öğrenci ve 10 öğretmen katılmıştı. 2021 yılında üçüncüsü düzenlenen Vocathlon, daha da geniş bir yapıya ulaşarak TR81 bölgesindeki Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinin de dahil olmasıyla Batı Karadeniz’deki 6 ilin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Giderek büyümeye başlayan program bu yıl Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum illerimizin de dahil olmasıyla toplamda 10 il ile yoluna devam etmektedir. Programda 10 ilden toplamda 22 takım yer almaktadır. 3 gün boyunca bu 10 ilden katılan 22 takımımız özgün projelerini hazırlayacak, sunumlarını yapacak ve tatlı bir rekabetin içinde olacaklardır. Toplam 110 öğrenci ve 22 danışman öğretmenimizin ve 15 montörümüzün katılımıyla gerçekleştirilecek olan etkinliğimizin bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından atölye çalışmalarına geçildi.