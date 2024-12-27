Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin sanayisi gelişmiş bölgelerde barınma imkanı ve sektör iş birliğiyle eğitim almaları için 10 ilde 11 mesleki ve teknik eğitim lisesini “bölge okulu” kapsamına aldı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi doğrultusunda Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde eğitim alan meslek liselilerin istihdamının kolaylaştırılması amacıyla “bölge”, “ihtisas”, “sektör içi” ve “sektöre entegre” olmak üzere 4 okul programının hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandı. Politika Belgesi çerçevesinde mesleki ve teknik eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini sağlamak amacıyla “Bölge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” kurulmasına yönelik yeni bir çalışma hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bölge okulları ile mesleki ve teknik eğitime erişim imkanlarının fırsat eşitliği temelinde artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda bilişim, makine, otomasyon, tarım gibi pek çok alanda sanayinin ve teknolojinin yoğun olduğu 10 ilde ilk etapta açılan 11 bölge okulunda öğrencilerin daha donanımlı olarak yetişmeleri hedefleniyor. Bu doğrultuda Türkiye’nin dört bir yanından 11. sınıf öğrencilerine kendi alan ve dallarının bulunduğu bölge okullarında eğitim alabilmeleri için barınma imkanı da sağlandı. Yatılı eğitim alacak öğrenciler için pansiyonlar belirlendi. Pansiyon imkanı olmayan okulların yerine farklı okulların pansiyonları eşleştirildi.

Nakil başvuruları başladı

Bölge okulları için nakil başvuruları başladı. Bölge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kapsamında okulda açık olan dalların yanı sıra yeni tanımlanan alanlar; Adana Sarıçam Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi endüstriyel otomasyon teknolojileri ve dokuma üretim teknolojisi, Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilgisayarlı makine imalatı, Denizli Pamukkale Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yazılım geliştirme, Gaziantep Şehitkamil GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrikli cihazlar teknik servisi, Kayseri Melikgazi Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi endüstriyel otomasyon teknolojileri, dokuma üretim teknolojisi ve iplik üretim teknolojisi, Kocaeli İzmit Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iplik üretim teknolojisi ve örme üretim teknolojisi, Samsun İlkadım Samsun Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrikli araçlar, İstanbul Küçükçekmece Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ofset baskı sistemleri, İstanbul Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi endüstriyel bakım onarım, Konya Karatay Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilgisayarlı makine imalatı, Çankırı Merkez Şehit Mehmet Ata Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı olarak belirlendi. Türkiye’nin herhangi bir ilindeki meslek lisesi öğrencileri, kendi alan ve dallarının bulunduğu Adana, Bursa, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Samsun, İstanbul, Çankırı ve Konya’daki bölge okullarına nakil başvurusu yapabilecek.

Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ile 4 okul programı için eğitim ortamları yeniden düzenleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yayımlanan “Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi”nde yer alan üç ana tema doğrultusunda 74 strateji belirlenmişti. Bu temalar; mesleki ve teknik eğitime erişim, mesleki ve teknik eğitimde iyileştirme ve mesleki ve teknik eğitim ile istihdama hazırlık olarak yer alıyordu. Politika Belgesi’nde Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde eğitim gören meslek liselilerin istihdamını kolaylaştırmak amacıyla "bölge", "ihtisas", "sektör içi" ve "sektöre entegre" olmak üzere 4 okul programının hayata geçirilmesi hedeflenmişti. Bu çerçevede Türkiye’nin ilk sektör içi okulunun kuyumculuk alanında, ilk sektöre entegre okulunun ise makine ve metal teknolojileri alanlarında faaliyete geçirilmesi için iş birlikleri yapılmıştı. Sektörlerin nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla daha önce meslek lisesi çatısı altında "denizcilik", "tarım", "ticaret" ve "turizm" gibi alanlarda eğitim veren 494 okul da "ihtisaslaşmış okullar" kapsamına alınmıştı. Bu okulların eğitim ortamları, bu alanlara özgü olarak yeniden düzenleniyor.