Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği’nce yapılan çalışmalarda, kentte meydana gelen 10 hırsızlık olayının 8 şüphelisi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği’nce yapılan çalışmalarda, kentte meydana gelen 10 hırsızlık olayının 8 şüphelisi yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, ’Otodan Hırsızlık’, ’Kablo Hırsızlığı’, ’Açıktan Hırsızlık’, ’Bisiklet Hırsızlığı’, ’işyerinden Hırsızlık-Mala Zarar Verme’, ’İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık’, ’Güveni kötüye kullanma’ suçlarının 8 şüphelisi yakalandı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklandı.