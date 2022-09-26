Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, ’Otodan Hırsızlık’, ’Kablo Hırsızlığı’, ’Açıktan Hırsızlık’, ’Bisiklet Hırsızlığı’, ’işyerinden Hırsızlık-Mala Zarar Verme’, ’İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık’, ’Güveni kötüye kullanma’ suçlarının 8 şüphelisi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği’nce yapılan çalışmalarda, kentte meydana gelen 10 hırsızlık olayının 8 şüphelisi yakalandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.