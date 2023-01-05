İki çocuk babası İsa Öztürk’ün, bir süre önce eşinden boşandığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

Polis ve savcının yaptığı incelemelerin ardından Öztürk’ün cenazesi, otopsi öncesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Nusratiye Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde üzerinde kiralık kaldığı evde tek başına yaşayan 40 yaşındaki İsa Öztürk’ten, komşuları ve yakınları 10 gündür haber alamadı. Kaldığı evin kapısının çalınmasına rağmen Öztürk’ten cevap gelmemesi üzerine çilingir vasıtasıyla polis ve sağlık ekipleri tarafından içeri girildi. Sağlık ekipleri, İsa Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Tekirdağ Çorlu’da 10 gündür haber alınamayan 40 yaşındaki adam ikamet ettiği evde ölü bulundu.

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