27. Uluslararası Ankara Caz Festivali, 15-25 Kasım tarihleri arasında başkentin çeşitli mekanlarında müzikseverlerle buluşacak.

27. Uluslararası Ankara Caz Festivali 15-25 Kasım tarihleri arasında Ankara’nın çeşitli mekanlarında müzikseverlerle buluşacak. 10 gün sürecek festival, konserler, söyleşiler, ücretsiz sergi ve eğitim etkinlikleri ile sanatseverlere renkli günler yaşatacak. Festvalin biletleri, Biletinal’da satışa çıktı. Festivalde, Ahmet Berker ile Caz Tarihi Atölyesi, Durul Gence’yi Anma Konseri, Erkan Oğur & Telvin konseri, Hakan Başar Trio Konseri, Sibel Köse’ye İmer Demirer, Polonyalı piyanist Bogdan Hoownia ve Wojciech Pulcyn eşliği ile gerçekleştirilecek olan Janusz Szprot Anma Konseri, Kerem Görsev Trio Konseri sanatseverlere keyifli anlar yaşatacak.

Çeşitli mekanlarda festival devam edecek

Festivalin mekanları arasında CP Ankara Hotel, Altınel Hotel & Convention Center, Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları, Türk Amerikan Derneği, Last Penny Büklüm, Samm’s Bistro, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bulunuyor.

Festivalin temasının “Caz ve Özgürlük” olduğunu ifade eden Caz Derneği Başkanı ve festivalin küratörü Özlem Oktar Varoğlu, konsept görselinin ise düzenlenen yarışmayla belirlendiğini söyledi. Varoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü, “Kasım ayında Ankara’da 27 yaşında ‘genç’ bir festival ile sanatseverlerle buluşacağız. Festival görselimizi, Hacı Bayram Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü yarışması sonucunda jüri üyeleri hocalarımızla birlikte seçtiğimiz Merve Zeynep Saruhan tasarladı. Seçtiğimiz projeleri keyifle dinleyeceğinizi umuyorum. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere 27. Uluslararası Ankara Caz Festivali’ne destek veren tüm kurumlara ve müzisyenlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.