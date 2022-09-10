İlk yardım farkındalığı oluşturmak için ülkemizde ve dünyada her yıl 10 Eylül, İlk Yardım Farkındalık Günü olarak kutlanmakta.

İlk yardım farkındalığı oluşturmak için ülkemizde ve dünyada her yıl 10 Eylül, İlk Yardım Farkındalık Günü olarak kutlanmakta.

İlk Yardım Farkındalık Günü çerçevesinde Bayburt İlk Yardım Eğitim Merkezinde görev yapan öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’i ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Güney, nazik ziyaretleri için Bayburt İYEM Mesul Müdürü Sultan Karabina ve İYEM Eğitmeni Kamil Karakuş’a teşekkür ederek 10 Eylül İlk Yardım Farkındalık Günü’nü tebrik etti.

Bayburt İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından verilen ilk yardım eğitimleri, okullardaki öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra velileri de kapsıyor.

2021-2022 eğitim öğretim yılında yaklaşık 400 kişiyi kapsayan eğitimlerin bu yıl tüm öğretmenlere verilmesi hedefleniyor.