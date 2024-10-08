İstanbul Ticaret Odası meclisi, Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi’nin 10 Ekim tarihinin Dünya Saatçilik Günü olarak kutlanması teklifini kabul etti. Milattan önce 4000’lerde Yusuf Peygamber döneminde kullanılmaya başlayan saat, yüzyıllardır günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu.

Saatin insan yaşamında önemli bir yerinin hatırlatılması ve vurgulanması için İstanbul Ticaret Odası (İTO) Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclisi aldığı karar doğrultusunda 10 Ekim tarihini ‘Dünya Saatçilik Günü’ olarak kabul etti.

İstanbul Ticaret Odası(İTO) Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclis Üyesi Dr. Çağrı Gündoğdu’nun teklifi ile gündeme gelen ‘Dünya Saatçilik Günü’, mecliste görüşülerek 10 Ekim’in ‘Dünya Saatçilik Günü’ olarak kutlanması kabul edildi. Gündoğdu, “Saatçiliği, sahip olduğumuz en sınırlı kaynak olan zamanı ölçmenin yanında; bizlere, hayatımızın en önemli anlarını hatırlatması bakımından da önemsiyoruz. Bazen bileğimizde, bazen kalbimizin üzerinde taşıdığımız saatler, zaman kavramını yaşatan bir olgudur. Bazen bir hayatı, dahası bir ulusu kurtaran, hayat alanlarımızda bize eşlik eden vazgeçilmez tamamlayıcılarımız olan saatlerle iştigal eden, çok güzel ve anlamlı bir mesleğin sahipleriyiz” dedi.

İTO Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Başkanı Mahmut Şevket Arıkan’da, Dünya Saatçilik Günü’ne destek verdiklerini ve sektöre yönelik bir farkındalık kazandıracağını ifade etti.

Saatçilik mesleğinin ve mikro mekanik teknolojisinin eğitim ve gelişmesi için her türlü akademik ve teknik çalışmalar yapmak maksadıyla kurulan Mikro mekanik ve Saat Teknolojileri Eğitim ve Araştırma Vakfı Başkanı Hayrettin Akpınar’da Dünya Saatçilik Günü’nün anlamlı bir gelişme olduğunu söyledi. Vakıf Başkanı Hayrettin Akpınar, desteklerini göstermek adına Bursa’daki vakıf merkezinde, ‘Dünya Saatçilik Günü’ne özel yapacakları faaliyetlerle destek vereceklerini belirtti. Bursa’da Tophane Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde Saatçilik ve Mikro mekanik bölümünde 40 öğrencinin, özel masa ve torna tezgahlarının bulunduğu bölümde eğitim almaya başladığına dikkat çekildi.

Tüm Saatçi İşadamları Derneği (TÜSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kadri Aydın’da 10 Ekim’in ‘Dünya Saatçilik Günü’ olarak ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İTO Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclis Üyesi Dr. Çağrı Gündoğdu 10 Ekim Dünya Saatçilik Günü fikrini destekleyen, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve Yönetim Kurulu üyelerine, Komite Başkanı Mahmut Şevket Arıkan ve tüm meclis üyelerine verdikleri destekten dolayı minnettar olduğunu sözlerine ekledi.