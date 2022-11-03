Samsun genelinde bulunan tüm Kur’an kursları ve din eğitimi veren kurumlarda deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği deprem anını yaşayan öğrencilerin binalardan hızlıca tahliyeleri sağlandı.

Samsun genelinde bulunan tüm Kur’an kursları ve din eğitimi veren kurumlarda deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği deprem anını yaşayan öğrencilerin binalardan hızlıca tahliyeleri sağlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’nın ortak koordinatörlüğünde tüm Türkiye genelinde eş zamanlı AFAD tatbikatı düzenlendi. Samsun’da da İl Müftülüğü öncülüğünde 17 ilçenin tamamında 1032 Kur’an kursu hocası ve 10 binin üzerinde öğrencinin katılımıyla deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın katılımıyla Atakum ilçesindeki Hudeybiye Kız Kur’an Kursu merkezli yapılan tatbikatta öğrenciler ilk olarak sarsıntı anında masaların altına girerek çök, kapan ve tutun tekniğini öğrendi. Akabinde öğrenciler sırasıyla sınıflardan tahliye edildi. İçeride kalan öğrencilerin kurtarılmaları sağlandıktan sonra ilk yardımlar ve psikolojik destekleri sağlandı.

"Bu tür tatbikatları tüm kurumlarımızda devam ettireceğiz"

Başarılı geçen tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Türkiye’nin tamamında olduğu gibi il müftülüğümüze bağlı Kur’an kursları ve eğitim yerlerinde deprem tatbikatını gerçekleştirdik. Burada önceden belirlenen senaryo gereğince arkadaşlarımız başarılı bir şekilde dışarıya çıktılar. Senaryo gereği 2 tane arkadaşımızın içeride mahsur kaldığını gördük. Onları da içeriden almak suretiyle durumlarının iyi olduğu anlaşıldı. Bu tatbikatları gerek deprem gerek yangın tüm kurumlarımızda devam ettireceğiz. Bu yıl bildiğiniz gibi afet eğitim ve tatbikat yılıdır. Bu tatbikatların son derece faydalı olduğu hem vatandaşlarımıza hem öğrencilerimize muhtemel bir afet anında nasıl kurtulacakları konusundan önemli eğitimler verildiğini düşünüyoruz. Bugünkü tatbikatımızı bu şekilde tamamlamış olduk" dedi.

Tatbikat hakkında bilgi veren AFAD Gönülleri Müdürü Seyit Ahmet Seldüz ise "Dün biz buraya geldik. Arkadaşlarla prova yaptık. Deprem anı ve tahliye programını arkadaşlarla gerçekleştirdik. Tatbikat öncesinde arkadaşlar çök, kapan ve tutunu öğrendiler. Sakin kalmayı öğrendiler. Deprem anı geldiğinde ise çök, kapan, tutun yaptılar. Deprem anı geldiğinde ise uygun bir şekilde dışarıya intikal ettiler. İntikalden önce binadaki enerji ekibimiz binadaki enerjiyi kontrol etti. Su, gaz ve elektrik vanalarını kapattı. Yangın ekibimiz ise olası yangın ihtimaline karşı yangını takip etti. İlkyardım ekibimiz ilkyardım çantası alarak dışarıya intikal etti. Yoklama alındı. Yoklama neticesinde 2 arkadaşımızın içeride kaldığı tespit edildi. 2 kişinin mahsur kaldığını tespit edildikten sonra bu kişilere müdahale edildi ve tatbikat başarılı bir şekilde sonuçlandı" diye konuştu.

Tatbikata ayrıca Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır katıldı.