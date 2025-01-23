Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son 1 yılda ilçe genelinde 10 bin 430 iş yerinde denetimlerde bulundu.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri , ilçede vatandaşların güvenliği, sağlığı ve huzuru için gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse diğer kurumlarla birlikte ilçe genelinde ruhsat, etiket ve tarife, hijyen ve gramaj gibi ilçedeki iş yerlerinde denetimlerde bulundu. Ekipler, kurulan semt pazarlarını da tek tek denetledi. Sıhhi müesseseler ve kurumlardan gelen şikâyetler doğrultusunda da belediye sorumluluğundaki iş yerlerine verilen ruhsat şartlarının korunup korunmadığı hususunda denetimler gerçekleştirildi. İş yeri denetimleri dışında yetki ve sorumluluk alanında yer alan meydan, bulvar, cadde, sokak, ana yol, yaya kaldırımı gibi kamuya ait ortak kullanım alanlarında ki izinsiz işgallere ve seyyar satıcılara yönelik de sıkı bir denetim

gerçekleştirdi. Kayıt dışı faaliyetlere izin verilmedi.

Uygunsuz parka ceza

İlçe genelinde rastgele park edilen ağır tonajlı araçlarla ilgili de yıl boyunca işi sıkı tutan ekipler, yapılan kontroller ve gelen şikayetler doğrultusunda önce ikaz ve uyarılarda bulundu ardından da 1.180 araca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte cezai işlem uygulandı.