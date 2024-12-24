SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından Mavi Işıklar Dinlenme Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 9 bin 740 engelli birey ve ailesine 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verildi.

SBB, hem yaşlıların hem de özel gereksinimli bireylerin yaşamını kolaylaştırma faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda şehrin çınarları yalnız bırakılmıyor. SBB, 2024 yılında bin 785 yaşlı bireye sosyal destek sağladı, bin 708 yaşlı bireye de sosyal ve kültürel etkinlikler düzenledi. Yaşlı vatandaşlara 995 seans psiko-sosyal destek, 2 bin 833 seans sağlık hizmeti, bin 672 seans fizik tedavi hizmeti ve 374 seans diyetisyen hizmeti verildi. Büyükşehir yaşlı çınarlarına; 248 kez çamaşırhane hizmeti, 750 kez sıcak yemek hizmeti, 2 bin 374 kez kuaförlük hizmeti, 5 bin 353 kez kişisel bakım hizmeti ve 5 bin 581 kez de genel temizlik hizmeti verdi.

10 bin engelliye 5 yıldızlı otel standardında tatil imkanı sağlandı

Belediye tarafından 2024 yılında 2 bin 544 engelli bireye ve ailesine eğitim ve seminer verildi. 4 bin engelli bireye ise sosyal/kültürel etkinlik düzenlenerek sosyal yaşama daha fazla katılmaları sağlandı. Bin 100 kez sağlık hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi 349 engelli bireye psikolojik destek, 3 bin 974 engelli bireye ulaşım, 4 bin 25 bireye konaklama hizmeti sağladı. Mavi Işıklar Dinlenme Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde günü birlik 9 bin 740 engelli bireyi ve ailesini ağırlayan Büyükşehir, Engelsiz Çocuk Evi’nde ise 462 seans düzenledi. 2024 yılında özel gereksinimli çocukların fiziksel, ruhsal ve psikolojik yönden gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Canik ilçesi Millet Bahçesi içinde Engelsiz Yaşam Parkı projesini hayata geçirdi. Otizmli bireyler için sosyal alanlarının artırılması amacıyla 153 Kent Yönetim Merkezi’nin hemen yanında çocukların gelişim süreçlerine uygun bir parkı hizmete açtı.

“Önce insan” mottosuyla çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, kış koşullarının zorluğunda sokakta kalan evsiz bireylerin güvenli bir ortamda barınabilmesi için de önemli bir sosyal sorumluluk uygulaması hayata geçiriyor. Samsun Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumların desteğiyle yürütülen sosyal sorumluluk projesi ile evsiz bireylerin kış koşullarından olumsuz şekilde etkilenmemesi ve sağlıklı, güvenli bir ortamda barınmaları sağlanıyor. Sosyal yardım projesi ile evsiz vatandaşlar kendilerine özel olarak tahsis edilen merkezlerde ağırlanarak; sıcak bir ortam, yiyecek ve diğer ihtiyaçları karşılanıyor. Vatandaşların sokakta veya dışarıda kalan evsiz bir bireyi görüp durumu 153 numaralı hattı arayarak bildirmeleri üzerine ekipler harekete geçiyor.

“Bizim odağımızda insanımız var”

Yapılan sosyal hizmetler hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Tüm projelerde önceliğimiz insan. Samsun’da yaşayan herkesin rahat ve mutlu yaşamasını istiyor; bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Yaşlılarımız, engellilerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız, gençlerimiz hepsinin derdi bizim derdimiz; mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onların yaşamlarına dokunmak, gönüllerinde var olmak istiyoruz. Yaşlılarımıza evde bakım ve sağlık hizmetiyle destek olurken engelli bireylerimiz ve ailelerine de eğitim, ulaşım, sağlık, gezi, etkinlik gibi hizmetlerle yanlarında oluyoruz. Mutlu insanların şehrini inşa etmek için her alanda var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.