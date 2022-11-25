İlçede icra edilen operasyon sonucunda; şüpheli şahıs Kırmasırt Mahallesi’nde mısır tarlasında yakalandı. D.T.’nin, çıkarıldığı adli makamlarca “kasten öldürme” suçu ile birlikte 10 ayrı suç dosyasından hakkında kesinleşmiş 7 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına istinaden tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Sur İlçe Jandarma Komutanlığınca 2 Haziran 2021 tarihinde Mardin’in Derik ilçesinde meydana gelen “kasten öldürme” olayının şüphelisi D.T.’nin, Sur’un Kırmasırt Mahallesi’ne gideceği bilgisi üzerine harekete geçildi.

Diyarbakır’da “kasten öldürme” suçuyla birlikte 10 ayrı suç dosyası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından mısır tarlasında yakalandı.

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