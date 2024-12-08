Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrilirken, yan yatan araçta sıkışan 10 aylık bebek ile anne ve babası itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu 5. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’den Aksaray istikametine seyreden Nizamettin K. idaresindeki 25 ACA 233 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü. Hurdaya dönen otomobil yan yatarken, araç içerisinde bulunan sürücü, eşi B.K. ve 10 aylık bebekleri Y.S.K. sıkışarak araçta mahsur kaldı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine ola yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, aracın üzerine çıkıp kapısından içeriye girerek yaralılara ilk müdahaleyi araç içerisinde yaptı. Hem kapıdan hem de ön camı kırılarak girilen araçtan ilk olarak 10 aylık bebek çıkartıldı. Sağlık ekiplerince çıkarılan ve hafif şekilde yaralanan bebeğin o anları herkesi sevindirirken, bebek ve ailesi sedyelerle taşındıkları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.