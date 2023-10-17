Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, 2023 yılının ilk 10 ayında Tüketici Hakem Heyetine yapılan başvuruları değerlendirdi. Maden, ilk on ayda 3 bin 697 şikayetin karara bağlandığını bu şikayetlerden 2 bin 81’inin tüketici lehine sonuçlandığını aktardı.

Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, Tüketici Hakem Heyetine yapılan şikayetleri değerlendirdi. 10 ayda yapılan 3 bin 697 şikayetin nakdi karşılığının 18 milyon 205 bin 800 lira olarak açıklayan İsmail Maden, şöyle dedi:

"2023 yılında tüketici hakem heyeti başkanlığımıza 3721 tüketici şikayeti yapılmıştır. 2022 yılında işlemleri tamamlanamayan dosyalarla birlikte aynı dönemde başkanlığımızca 3 bin 697 adet şikayet karara bağlanmıştır. Bunların 2 bin 81’i tüketicinin lehine sonuçlanmıştır. Aynı dönemde bin 479 karar tüketici aleyhinde ve 137 şikayet görevsizlikle sonuçlanmıştır. Bu dönemde yapılan şikayetlerin nakdi karşılığı ise 18 milyon 205 bin 800 TL’ dir. Şikayetler şahsen İl Müdürlüğümüze başvuru yapılarak olabileceği gibi Kurumumuza ait www.tüketici.gov.tr internet adresinden mobil imzalı veya e-imzalı olarak da kabul edilmektedir. Tüketicilerimizin sektör bazında en yoğun şikayet 2 bin 300 şikayet ile perakende ticaret sektöründen olmuştur. Bu çerçevede 510 adet ayakkabı şikayeti, 308 adet cep telefonu 175 giyim ürünleri, ayrıca 443 adet abonelik sözleşmeleri uyuşmazlığı şikayeti yapılmıştır. Tüketicilerimiz yaşadıkları uyuşmazlıklarda ilçelerde Kaymakamlıklarımıza Merkezde İl Müdürlüğümüze başvuru yapabilirler yada evlerinden e-devlet şifresi ile de şikayette bulunabilirler. Tüketicilerimiz şikayetlerini hiç bir bedel ödemeden gerçekleştirebilmektedir. Şikayetinin sonunda haksız dahi bulunsalar herhangi bir cezai yaptırım ya da bedel ödemek zorunda kalmayacaklardır. Bu nedenle tüketicilerimizi 2023 yılı için belirlenen 66 bin TL’ye kadar yaşadıkları uyuşmazlıklarda haklarını aramaktan çekinemeden hakem heyetimize başvuru yapmaya davet ediyorum."