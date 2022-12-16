Antalya’nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi’nde yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğrayan Altınbeşik Mağarası’nı 10 ayda 100 bin kişi ziyaret etti.

Antalya’nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi’nde yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğrayan Altınbeşik Mağarası’nı 10 ayda 100 bin kişi ziyaret etti.

Günde ortalama 350-400 kişinin gezi botları ile güzelliklerini keşfe çıktığı Altınbeşik Mağarası ziyaretçi akınına uğruyor. Mağaranın işletmesini yürüten İbradı Belediyesi personeli ve Altınbeşik Mağarası işletme sorumlusu Hasan Yaman, sodalı suyu dolayısıyla turkuaz renginde olan gölün mağaranın içine süzülen ışıklarla ziyaretçilerine görsel şölen sunduğunu söyledi. Bot turu yapılabilen dünyada üçüncü, Türkiye’de ise tek mağara olduğuna dikkat çeken Yaman, “Bu yıl çok iyi bir canlılık oldu. Pandemi döneminden sonraki süreci iyi toparladık. Bu yıl ise yükseliş trendi yaşadık. Antalya’mız zaten turizm açısından popüler bir bölgedir. İbradı’mız alternatif turizmde farklılıklar yaşatan, Altınbeşik Mağarası, düğmeli evleriyle öncü olan bir ilçemizdir. Bu sene turizm açısından iyi bir sezon geçirdik. Yerli turistlerin yanı sıra özellikle yabancı turistleri daha çok ağırladık. Bu yıl özellikle Polonya ağırlıklı turistleri ağırladık. Zaten bakanlığımızın da açıkladığı gibi bu yıl ülkemize Polonyalı turistler daha ağırlıkta geldiler. Yine Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle ülkemize gelen Rus ve Ukraynalı vatandaşlar da mağaraya akın ettiler” dedi.

“Yüz bin trendini aştık”

Yaman, mağaranın özellikle yabancı ziyaretçiler tarafından her geçen gün büyük ilgi gördüğüne dikkat çekti. Yaman, "Gelen misafirleri 200 metre bot turu yaptırıyoruz. Mağaranın açık olduğu dönemde yaklaşık 10 aylık bir süreçte 100 bin ziyaretçi trendini yakaladık. Bu da ilk kez rekor oldu. Dünyanın dört bir tarafından ziyaretçi ağırladık. Önümüzdeki yıllarda ise bu sayıyı katlayarak ilerleyeceğiz” dedi.

“Mağara artık 12 ay açık kalacak”

Mağaranın artık yılın 12 ayı açık kalacağını belirten Yaman, “Mağara önceki yıllarda yılın belli bir ayına kadar hizmet veriyordu. Mağaranın işletmeciliği belediyemize geçtikten sonra belediye başkanımızın isteği ile artık 12 ay ziyaretçi kabul edeceğiz. Şiddetli yağmurlarda Meteorolojinin uyarıları dışında mağaramız sürekli olarak açık kalarak, ziyaretçi ağırlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Altınbeşik Mağarası, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile İbradı Belediyesi arasında yapıla protokolle 5+5 yıl olarak İbradı Belediyesi tarafından işletiliyor. Mağara, milyonlarca yıllık sürecin izlerini taşıyor. İbradı ilçesine 13,5, Ürünlü köyüne 4 kilometre uzaklıktaki 5 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası, adını üst kısmında yer alan Altınbeşik Tepesi’nden alıyor. Denizden 450 metre yükseklikte olan mağara, 1966 yılında Türkiye Speleoloji Derneği kurucusu ve Onursal Başkanı Dr. Temuçin Aygen tarafından bulundu ve 1994 yılında milli park ilan edildi. İçindeki sarkıt ve dikitlerle görülmeye değer manzaralar sunan Altınbeşik Mağarası, beyaz renkli traverten ve içindeki gölet oluşumlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Su derinliğinin bazı yerlerde 40 metreyi bulduğu mağaraya gelen turistler, etkileyici doğa oluşumunu kiraladıkları botlarla görme imkanı yakalıyor.