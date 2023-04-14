Ulusal ve uluslararası 63 farklı ödüle layık görülen kadın girişimci Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, 10 arıcı ile başladığı girişimcilik hikayesine 5 bin sözleşmeli arıcı ile devam ediyor.

Türkiye’nin En Güçlü 50 İş Kadını listesinde BEE’O Propolis Kurucusu ve Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı da yer aldı. Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, gıda yüksek mühendisi ve ayrıca biyolog olup aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek yerli propolis üreticisi BEE’O’nun kurucuları arasında yer alıyor. 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar arı ürünleri sektöründe yönetici olarak çalıştı. 2006’da yüksek lisans öğrenimini İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayarak, yüksek lisans tezini “Balda Orijin Tespiti” üzerine yazdı. Arı ürünleri alanında pek çok ulusal ve uluslararası proje gerçekleştiren Samancı, 2013 yılında, kendi ürettiği propolis özütü ile 5 yaşındaki oğlunun bağışıklık sistemi sorununu çözdükten sonra girişimciliğe adım atarak kendi şirketini kurdu.

Oğlunun bağışıklık sorununa çare aradığı dönemde arı sütü ile tanıştı

Oğlunun bağışıklık sorununa çare aradığı dönemde propolis ve arı sütü ile tanıştığını ifade eden kadın girişimci Samancı, “Oğlum 11 aylıktan itibaren 2 ayda bir yüksek derecede ateşleniyordu ve sürekli antibiyotik vermek zorunda kalıyorduk. 5 yaşına geldiğinde antibiyotiklerden dolayı çok kötü bir alerji gelişti ve tedavisi de yoktu. Doktor oğlumun bağışıklığının aşırı düşük olduğunu belirtti. Bunun üzerine bilimsel çalışmaları ve tıbbi yayınları araştırmaya başladım. Propolis ve arı sütünün dünyanın her yerinde bağışıklığı doğal yollarla güçlendirmek için kullanıldığını, sık tekrarlayan enfeksiyonlara karşı kullanıldığını gördüm. Ama Türkiye’de üretilmediğini ve Çin’den geldiğini öğrenince öncelikle oğlum için kendim üretmeye karar verdim. 6 ay kendi ürettiğim propolis özütü ve arı sütünü kullandıktan sonra oğlumda ne ateş ne alerji kalmıştı ve bağışıklığı da artmıştı. Bu şifayı görünce tüm annelere ulaştırma hayaliyle yola çıktım. Türkiye’de daha önce üretilmeyen propolisi yine Türkiye’de ilk kez ’Sözleşmeli Arıcılık’ modeli ile üretmek ve proses yöntemini geliştirerek insan tüketimine uygun hale getirmek için sevgili eşim Ziraat Yüksek Mühendisi Taylan Samancı ve değerli hocam Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ile birlikte 2013 yılında Ar-Ge projesiyle firmamızı İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te kurduk” sözlerine yer verdi.

Ulusal ve uluslararası 63 farklı ödüle layık görüldü

Ulusal ve uluslararası 63 farklı ödüle layık görülen kadın girişimci Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, 10 arıcı ile başladığı girişimcilik hikayesine 5 bin sözleşmeli arıcı ile devam ettiğini ifade ederek, 10 bin 500 metrekarelik tesisi 200’ün üzerinde çalışanı 5 bin sözleşmeli arıcısı ve 550 bin arı kovanı ile Türkiye’nin en büyük propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal üreticisi konumuna geldiğini belirtti.

Satılan her ürünün 1 TL’sini arıcılara

Uyguladıkları "Sözleşmeli Arıcılık" modelinin Türkiye’de ilk ve tek olduğunu belirten Dr. Tanuğur, “Sözleşmeli arıcılık ile kontrollü şartlarda, kovandan sofraya izlenebilir arı ürünleri üretimi sağlanmaktadır. Uzman ekibimizde yer alan ziraat mühendisleri ve arıcılık uzmanları kontrolünde, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan arıcılarla bire bir çalışılmakta, onlara eğitim ve malzeme desteği verilmektedir. Her bir arıcının ürettiği ürünleri olarak hangi rakamdan alacaklarının taahhüdü de verilerek adil ticaret sağlanmaktadır. Sözleşmeli arıcılarımızdan topladığımız propolis, İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te geliştirdiğimiz Ar-Ge yöntemi ile özütlenerek inovatif katma değerli yeni ürünlere dönüştürülmektedir. Ayrıca, yürütülen sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, satılan her ürünün 1 TL’sini arıcılara daha modern ekipmanlarla üretim yapmalarını sağlamak ve arıcılığın sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak için bir fonda toplanmaktadır. Böylece, ülkemizde arıcılığın gelişimi ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunulmaktadır” dedi.